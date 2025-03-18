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Юрий Сёмин отреагировал на вызов Артёма Дзюбы в сборную России

Юрий Сёмин отреагировал на вызов Артёма Дзюбы в сборную России
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России по футболу Юрий Сёмин отреагировал на вызов 36-летнего нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в национальную команду на товарищеские матчи с Гренадой и Замбией.

«Вызов в сборную России – это уже определённая мотивация для любого игрока, в том числе и для Дзюбы. А то, что его могут назначить капитаном, – у Карпина каждый раз капитан новый. У него существует такая стратегия, что все игроки могут быть капитанами и каждый раз они меняются», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация, что форвард станет капитаном команды на игру с Гренадой, которая состоится 19 марта.

Последний раз Дзюба вызывался в сборную России на Евро-2020, который состоялся летом 2021 года. Всего в составе национальной команды 36-летний футболист провёл 55 матчей во всех турнирах, где он отметился 30 голами и 15 результативными передачами.

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