Хаджи: Мартинс — просто сумасшедший! Как будто волшебник вдохнул в него силы

Бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи оценил игру полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса Перейры. Накануне люксембургский хавбек оформил дубль в матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

«Мартинс — красавец! Просто меня поражает! Как будто волшебник в него вдохнул силы. Посмотрите, что он творит, — просто сумасшедший. Главное, он играет очень удачно помимо голов, выигрывает позиции. В него начинает вселяться спартаковский дух. Про Кубок я вообще не говорю, там тоже хорошие голы забил», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.