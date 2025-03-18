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Хаджи: Мартинс — просто сумасшедший! Как будто волшебник вдохнул в него силы

Хаджи: Мартинс — просто сумасшедший! Как будто волшебник вдохнул в него силы
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Бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи оценил игру полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса Перейры. Накануне люксембургский хавбек оформил дубль в матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

«Мартинс — красавец! Просто меня поражает! Как будто волшебник в него вдохнул силы. Посмотрите, что он творит, — просто сумасшедший. Главное, он играет очень удачно помимо голов, выигрывает позиции. В него начинает вселяться спартаковский дух. Про Кубок я вообще не говорю, там тоже хорошие голы забил», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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Сборная 21-го тура РПЛ. Феноменальный Мартинс, главный герой московского дерби и другие
Сборная 21-го тура РПЛ. Феноменальный Мартинс, главный герой московского дерби и другие
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