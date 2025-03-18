Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Цорн: «Спартак» заслуженно обыграл «Зенит», команда находится в хорошей форме

Цорн: «Спартак» заслуженно обыграл «Зенит», команда находится в хорошей форме
Комментарии

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал победу красно-белых в матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Спартак» показал великолепный матч и заслуженно обыграл «Зенит». Видно, что команда находится в хорошей физической форме и хочет побеждать. Особенно выделялся Кристофер Мартинс, и не только голами. Желаю красно-белым доиграть сезон в том же духе», — сказал Цорн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка).

Материалы по теме
«Спихивать всё в голе «Спартака» на арбитров — безумие». Разбор судейства в 21-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Спихивать всё в голе «Спартака» на арбитров — безумие». Разбор судейства в 21-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android