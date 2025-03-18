Роман Шаронов объяснил, за счёт чего «Спартак» обыграл «Зенит»

Бывший игрок и тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов высказался по итогам центрального матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом» (2:1). Игра между командами состоялась в воскресенье, 16 марта.

«Спартак» переиграл «Зенит» в смелости. Я отмечу их голы, которые они забили в переходных фазах. Первый — они после отбора сразу вертикально провели атаку. Второй гол, где Умяров здорово переключился, — быстрый отбор и дальше был пас проникающий от Денисова, а Мартинс поставил точку. Командная игра решила исход матча. Игра не была так построена, что кто‑то владел преимуществом и создал кучу моментов», — заявил Шаронов в эфире «Матч ТВ».

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка). Действующим чемпионом России являются сине-бело-голубые. «Зенит» выигрывал Российскую Премьер-Лигу шесть раз подряд за последние шесть лет и ни разу не уступал в борьбе за чемпионство под руководством главного тренера Сергея Семака, который возглавляет команду с 2018 года.