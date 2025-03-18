В «Спартаке» сообщили, что Ливай Гарсия не поехал в сборную из-за повреждения

Глава пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что нападающий красно-белых Ливай Гарсия остался в расположении московского клуба, несмотря на вызов в сборную Тринидада и Тобаго.

«Ливай Гарсия, вызванный в сборную Тринидада и Тобаго, остался в расположении клуба — у него небольшое повреждение, в связи с чем было принято решение не рисковать здоровьем игрока и пройти восстановление в Москве», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Красно-белые объявили о переходе 27-летнего форварда из греческого АЕКа 7 февраля. Действующее трудовое соглашение Гарсии с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.