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Владимир Быстров: футбольная столица России — Краснодар, там тепло и хорошо

Владимир Быстров: футбольная столица России — Краснодар, там тепло и хорошо
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров назвал Краснодар футбольной столицей России. Экс-игрок аргументировал свой выбор тем, что «быки» идут на первом месте в турнирной таблице РПЛ прямо сейчас.

«Краснодар — футбольная столица России. Там тепло и хорошо. «Краснодар» сейчас на первом месте, а Москва и Санкт-Петербург до них пока не дотянулись. Может, через неделю или две всё изменится», — приводит слова Быстрова Sport24.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка). Действующим чемпионом России являются сине-бело-голубые. «Зенит» выигрывал Российскую Премьер-Лигу шесть раз подряд за последние шесть лет и ни разу не уступал в борьбе за чемпионство под руководством главного тренера Сергея Семака, который возглавляет команду с 2018 года.

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