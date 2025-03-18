Зорин объяснил, почему решил перейти в аренду в «Ахмат» из «Спартака»

Футболист московского «Спартака» Даниил Зорин объяснил, почему решился перейти в «Ахмат» на правах аренды. Он перебрался в грозненский клуб в зимнее трансферное окно.

«Знал, что есть такой вариант, ещё в начале сборов со «Спартаком», но были определённые проблемы, из-за которых не могли решить по переходу. В последний момент всё решилось. Рад, что успел перейти в этот клуб. Понимал, что и руководство команды, и тренерский штаб заинтересованы во мне, смогу получать больше игрового времени, чем в «Спартаке». Благодаря этому я смогу стать лучше, помочь команде решить задачу», — сказал Зорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.