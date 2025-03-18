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Экс-тренер «Зенита» Рапопорт: Соболев поплыл, ему не хватает характера, как у Дзюбы

Экс-тренер «Зенита» Рапопорт: Соболев поплыл, ему не хватает характера, как у Дзюбы
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Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался об игре нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева, сравнив его с форвардом «Акрона» Артёмом Дзюбой.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Для меня странная критика в сторону Соболева за матч со «Спартаком». Если Семак взял футболиста, значит, он будет ему доверять. Пока кредит доверия к Соболеву ещё не исчерпан. Когда исчерпается, тогда Александра будут отдавать в аренды или продадут. Причина не в том, что Соболев не умеет играть, ведь Александр доказывал, что он хороший и габаритный нападающий, который нужен «Зениту».

Мне кажется, на Соболева очень сильно повлияла психологическая обстановка после ухода из «Спартака». Он столкнулся с критикой болельщиков. Я думал, что Соболев покрепче духом, но он поплыл. Александру нужно взять себя в руки психологически и добиваться того, что он умеет. Когда Дзюба переходил в «Зенит» из «Спартака», я не был уверен, что Артём себя проявит. Но у Дзюбы совсем другой характер! Соболеву пока не хватает этого характера. Артём, где бы ни был, доказывал самому себе, что он игрок. Если Соболев захотел перейти в «Зенит», значит, должен быть конкурентоспособным», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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