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Медиаклуб «Титан» организовал дружеский турнир для детей в Тверской области

Медиаклуб «Титан» организовал дружеский турнир для детей в Тверской области
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16 марта футболисты ФК «Титан» приехали к своим друзьям из Медновской школы-интерната, где приняли участие в «Кубке дружбы» и сыграли вместе с воспитанниками и ребятами из проекта «Таланты глубинки».

Фото: Пресс-служба проекта «Игра твоей мечты»

В течение 2024 года дети из Медновской школы-интерната и проекта «Таланты глубинки» несколько раз посещали матчи ФК «Титан» из Медиалиги. В конце прошлого года ребята обратились за помощью и попросили у клуба комплекты футбольной формы для участия в турнире по футболу в Тульской области. «Титан» подарил форму детям, и они стали в ней выступать на всех соревнованиях.

В начале этого года «Титан» приехал уже с ответным визитом в гости к воспитанникам из Медновской школы-интерната и ребятам из проекта «Таланты глубинки». Футболисты привезли с собой чемпионский кубок МФЛ, подарки и футбольные мячи для детей, а также организовали «Кубок Дружбы», в котором сыграли воспитанники интерната, дети из проекта «Таланты глубинки», волонтёры и сами футболисты.

Красивые забитые голы, автографы любимых футболистов, фотосессия с кубком чемпионов МФЛ, памятные подарки, встреча с друзьями создали в этот день неповторимую атмосферу футбольного праздника. А в завершение дня «Титан» пригласил детей на стартовый матч нового сезона МФЛ.

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