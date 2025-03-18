Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о прогрессе вингера «ПСЖ» Усмана Дембеле в нынешнем сезоне. Форвард парижан забил 30 голов и отдал 6 результативных передач в 37 матчах.

«С Усманом всё просто, мы общаемся каждый день. Видеть, как он это делает, трогательно для меня лично, потому что я знаю, как много его критиковали, как много над ним издевались. Я был его главным болельщиком с тех пор, как нам было по 14 лет. Я всегда говорил, даже когда он не забивал, что он один из лучших игроков в мире. Некоторые люди думали, что я говорю так, потому что мы близки. Но я знаю разницу между дружбой и реальностью на поле.

Усман достиг зрелости в 27 лет, что нормально для футбола. Есть игроки, которые более расторопны, поэтому некоторые могли подумать, что он опоздал. Но нет, Усман Дембеле никогда не опаздывал, это нормальная эволюция футболиста, он полностью раскрывает свой потенциал в 27 лет. И у него впереди ещё много лет. Я очень рад за него и надеюсь, что он продолжит в том же духе. Он заслужил то, что получил, он много работал для этого, и я надеюсь, что он будет продолжать в том же темпе в сборной Франции до 2026 года, чтобы мы могли стать чемпионами мира (смеётся)», — приводит слова Мбаппе AS.