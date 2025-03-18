Даниил Зорин: хочется поучаствовать в официальных турнирах

Футболист «Спартака» Даниил Зорин, на правах аренды выступающий за «Ахмат», поделился мыслями по поводу возможного возвращения России на международную футбольную арену. Он оптимистично настроен по этому поводу.

— Веришь, что ещё сможешь сыграть в еврокубках или в отборах с основной сборной?

— Конечно! Очень хочется поиграть, может, даже за молодёжную успею. Дай бог и за основную команду сыграть, если будут вызывать. Хочется поучаствовать в официальных турнирах, — сказал Зорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Россию отстранили от международных турниров в феврале 2022 года из-за политической ситуации в мире.