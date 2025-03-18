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Борис Рапопорт: «Спартак» не дал сыграть «Зениту» в свой футбол

Борис Рапопорт: «Спартак» не дал сыграть «Зениту» в свой футбол
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Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался по итогам центральной встречи 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и сине-бело-голубыми (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«У «Зенита» были эмоции в матче со «Спартаком». Я согласен с Семаком, что по игре ничейный результат более справедлив по отношению к «Зениту», команда не наиграла на победу. Но питерцам нужно было создавать и реализовывать моменты, а единственный эпизод — гол Энрике. При этом не могу сказать, что «Спартак» создал много моментов, они просто не дали питерцам сыграть в свой футбол, прессингуя на чужой половине поля. Оба гола красно-белые забили после потерь в середине поля», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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