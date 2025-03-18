Борис Рапопорт: «Спартак» не дал сыграть «Зениту» в свой футбол

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался по итогам центральной встречи 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и сине-бело-голубыми (2:1).

«У «Зенита» были эмоции в матче со «Спартаком». Я согласен с Семаком, что по игре ничейный результат более справедлив по отношению к «Зениту», команда не наиграла на победу. Но питерцам нужно было создавать и реализовывать моменты, а единственный эпизод — гол Энрике. При этом не могу сказать, что «Спартак» создал много моментов, они просто не дали питерцам сыграть в свой футбол, прессингуя на чужой половине поля. Оба гола красно-белые забили после потерь в середине поля», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.