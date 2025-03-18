«Очень удивляет эта ситуация». Медведев — о работе арбитров в матче со «Спартаком»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отметил, что его удивила работа судейской бригады центрального матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2). Главным арбитром этой встречи выступил Сергей Иванов. Ранее Медведев объяснил, почему сине-бело-голубые приняли решение обратиться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам игры с красно-белыми.

«В эпизоде, когда идёт борьба за титул, а там важны сантиметры, мы обсуждаем, где вообще в этот момент (когда полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс забивал второй гол. — Прим. «Чемпионата») находился боковой судья. А если мы всё-таки верим в офсайдные линии, то они должны проводиться надлежащим образом, чтобы ни у кого не возникали сомнения. В матче «Барселоны» и «Вильярреала» уже был скандал, когда колено при определении вне игры посчитали, а голову нет. Известный случай, который был поводом для серьёзного разбирательства. Да, у нас нет датчиков на мяче, но давайте придумаем какие-то другие способы. Самое печальное, что такие ошибки не только влияют на результат конкретного матча, но и могут повлиять на ход борьбы за чемпионство, которая в этом сезоне особенно интересна. Тем самым происходит девальвация этой гонки. Очень удивляет вся эта ситуация. Надеемся получить профессиональные ответы от ЭСК, а не отписку», — приводит слова Медведева Metaratings.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоялся в воскресенье, 16 марта. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Оба гола в составе красно-белых забил полузащитник Кристофер Мартинс, у гостей отличился Луис Энрике. «Спартак» вышел на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 43 очка. У «Зенита» такое же количество очков и третья строчка из-за результатов личных встреч. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 46 очков.