Александр Хаджи: у «Спартака» появился спартаковский дух — команда не боится соперников

Бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи отметил улучшения в игре красно-белых в текущем сезоне.

«У «Спартака» появился спартаковский дух, уже вторую игру его проявляют. Команда не боится соперников, не уступает в единоборствах, а в мастерстве «Спартак» всегда был в хорошем состоянии. Появилось ощущение, что мы сильнее, есть хорошая футбольная наглость. Единственное, расстроил матч с «Рубином». Но с «Зенитом» «Спартак» играл здорово, даже защита, которая была не самым сильным местом. Максименко выручил в нескольких моментах.

Только пауза на сборные может повлиять, футболисты разъедутся. После такой победы лучше вместе тренироваться. Осталось девять игр, кажется, что это уже ничто. Главное, чтобы не появилась излишняя самоуверенность», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.