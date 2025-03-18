Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Хаджи: у «Спартака» появился спартаковский дух — команда не боится соперников

Александр Хаджи: у «Спартака» появился спартаковский дух — команда не боится соперников
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи отметил улучшения в игре красно-белых в текущем сезоне.

«У «Спартака» появился спартаковский дух, уже вторую игру его проявляют. Команда не боится соперников, не уступает в единоборствах, а в мастерстве «Спартак» всегда был в хорошем состоянии. Появилось ощущение, что мы сильнее, есть хорошая футбольная наглость. Единственное, расстроил матч с «Рубином». Но с «Зенитом» «Спартак» играл здорово, даже защита, которая была не самым сильным местом. Максименко выручил в нескольких моментах.

Только пауза на сборные может повлиять, футболисты разъедутся. После такой победы лучше вместе тренироваться. Осталось девять игр, кажется, что это уже ничто. Главное, чтобы не появилась излишняя самоуверенность», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
«Спартак» обыграл «Зенит» в РПЛ впервые за семь лет
Истории
«Спартак» обыграл «Зенит» в РПЛ впервые за семь лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android