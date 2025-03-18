«Только неадекватные люди могут списать «Зенит». Быстров — о чемпионской гонке РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Шансы «Спартака» на чемпионство? Всё как и было. У всех трёх клубов до сих пор есть шансы на чемпионство. Ещё слишком много игр, чтобы начинать считать преимущество. Конечно, после победы «Спартак» может почувствовать свою силу.

Но только неадекватные люди могут списать «Зенит». Они по-прежнему в гонке. У них сейчас есть время хорошо поработать, а если в дальнейшем пройдут без потерь, то первое место «Зениту» гарантировано», — приводит слова Быстрова Sport24.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», набравший 46 очков после 21 матча. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработавший 43 очка. Третье место с 43 очками занимает санкт-петербургский «Зенит».

Действующим чемпионом России являются сине-бело-голубые. «Зенит» выигрывал Российскую Премьер-Лигу шесть раз подряд за последние шесть лет и ни разу не уступал в борьбе за чемпионство под руководством главного тренера Сергея Семака, который возглавляет команду с 2018 года.