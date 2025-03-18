Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маурисио Почеттино заявил, что всё ещё хочет вернуться в «Тоттенхэм»

Маурисио Почеттино заявил, что всё ещё хочет вернуться в «Тоттенхэм»
Комментарии

Главный тренер сборной США по футболу Маурисио Почеттино заявил, что хотел бы однажды вновь возглавить лондонский «Тоттенхэм».

«С момента, как я покинул клуб, всегда вспоминаю одно интервью, в котором сказал, что хотел бы однажды вернуться в «Тоттенхэм», и это, конечно, так. Сейчас я в США, я не собираюсь нет, не собираюсь опровергать то, что я сказал тогда. Спустя шесть лет или пять лет я всё ещё чувствую это в своём сердце… так что да, я хотел бы однажды вернуться», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

Почеттино тренировал «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год. Под его руководством команда стабильно выходила в Лигу чемпионов и один раз дошла до финала главного еврокубка.

Материалы по теме
«Было легко сказать «да». Маурисио Почеттино объяснил, почему возглавил сборную США
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android