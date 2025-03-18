«Нет желания и цели пересидеть в футболе». Фёдор Смолов — о планах на свою карьеру

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов высказался по поводу планов на свою карьеру. Он признался, что не хочет «пересидеть» в футболе.

— Что думаешь вообще про свои планы именно профессионального спорта?

— Слушай, тут, к сожалению, уже всё не зависит от меня одного, потому что возраст такой критический, скажем так. В Европе вот эта тенденция на то, что достигший 34 лет, какой-то футболист уже едет с ярмарки и мы его не рассматриваем, она прошла. То есть там сейчас на возраст особо не смотрят. Если ты на сегодняшний день показываешь хорошие результаты физически на уровне, в целом мы готовы тебя подписать там и на «один плюс один» условно на два года. В России пока с этим сложнее, то есть типа 34 [года], все такие, ну на год максимум. И то там посмотрим, ты старая вешалка. Поэтому здесь вопрос, ну, предложений, то есть насколько я буду актуален, в принципе захочет ли меня кто-то видеть, но я там со своей стороны физически себя чувствую нормально. И здесь, я думаю, как-то вот нужно быть на балансе. То есть нет желания и цели пересидеть в футболе просто потому, что я не знаю, что я буду делать дальше, но и при этом ещё чувствую силу, что могу пока поиграть, — сказал Смолов в выпуске YouTube-канала Александра Соколовского.