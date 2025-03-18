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Фёдор Смолов объяснил, почему не хочет становиться тренером после завершения карьеры

Фёдор Смолов объяснил, почему не хочет становиться тренером после завершения карьеры
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Бывший нападающий московского «Динамо», «Фейеноорда», «Сельты» и «Анжи», а ныне футболист «Краснодара» Фёдор Смолов объяснил, почему не хочет становиться тренером после завершения профессиональной карьеры игрока.

«Почему я себя на сегодняшний день не вижу тренером, потому что это очень сложная специфика профессии, что тебе нужно как-то упорядочить, руководить гармонично и привести прям набор индивидуальностей, взрослых, хорошо зарабатывающих мужиков, это маскулинная профессия, к одному знаменателю как бы, к одному стремлению. Это суперсложно. Ну и, когда этого не получается, ты должен прям погружение [совершить], мне кажется, такое 24 на 7. Ты постоянно должен как бы думать о том, как что-то улучшить, что у тебя не получилось там, где что-то не так донёс. И мне кажется, это мегасложно и какое-то количество нервов затрачивается невероятное», — сказал Смолов в выпуске YouTube-канала Александра Соколовского.

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