Зорин высказался о победе «Ахмата» над «Краснодаром» в матче Кубка России

Футболист «Ахмата» Даниил Зорин прокомментировал победу своей команды во встрече 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:1).

«Очень рады, что смогли пройти дальше в Кубке! Сергей Абуезидович настраивал на победу. Говорил: «Неважно, что это кубковый матч, — у нас есть задача пройти дальше». Не сказал бы, что соперник хотел отдать нам этот матч — они вышли стартовым составом, стремились пройти дальше. Но мы сыграли лучше, где-то наш вратарь выручил. Во втором тайме переломили игру и забили хороший гол, заработали пенальти», — сказал Зорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.