Зорин высказался о победе «Ахмата» над «Краснодаром» в матче Кубка России
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Футболист «Ахмата» Даниил Зорин прокомментировал победу своей команды во встрече 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:1).
Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
11 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 56' 1:1 Бериша – 66' 1:2 Бериша – 72'
«Очень рады, что смогли пройти дальше в Кубке! Сергей Абуезидович настраивал на победу. Говорил: «Неважно, что это кубковый матч, — у нас есть задача пройти дальше». Не сказал бы, что соперник хотел отдать нам этот матч — они вышли стартовым составом, стремились пройти дальше. Но мы сыграли лучше, где-то наш вратарь выручил. Во втором тайме переломили игру и забили хороший гол, заработали пенальти», — сказал Зорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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