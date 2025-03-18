«С Криштиану нельзя было так себя вести». Смолов — о конфликте Роналду и тен Хага в «МЮ»

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов поделился мнением о конфликте португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, ранее выступавшего в «Манчестер Юнайтед», и экс главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.

«Криштиану — выдающийся вообще великий чувак, но я не слишком за ним слежу. Однако в ситуации, например, «Манчестера», если мы рассматриваем, ну с Криштиану нельзя было так себя вести, как себя вёл тренер «Манчестера» на тот момент. Голландец, центральная Европа, вот это типа: «Мне не нужны здесь звёзды, потому что я такой привык детей в «Аяксе» тренировать, и я там всем им сказал, и они за мной повторяют». Тут нужен другой подход. Он как бы вот на тот момент не сумел там его найти», — сказал Смолов в выпуске YouTube-канала Александра Соколовского.