Зорин рассказал, за счёт чего «Ахмат» прибавил после зимних сборов

Игрок «Спартака» Даниил Зорин, выступающий на правах аренды за «Ахмат», высказался о прогрессе грозненского клуба после зимнего перерыва в сезоне-2024/2025. Он заявил, что причиной всему — плодотворная работа футболистов на зимнем сборе.

«Ребята плодотворно работали на сборах, и это дало свои плоды. В первой части сезона команда тоже хорошо играла, но где-то не везло, не реализовывали свои моменты, а отсюда и недобор очков. Сейчас хорошо начали. Надеюсь, так и продолжим», — сказал Зорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сейчас «Ахмат» идёт на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков за 21 матч.