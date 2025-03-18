В РФС допустили, что Чеферин может посетить матч сборной России летом или осенью

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков отметил, что глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин может посетить матч сборной России летом или осенью.

«На мартовские матчи мы его не приглашали. Вполне возможно, что он посетит игры летом или осенью», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Напомним, с февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА. 19 марта сборная России проведёт матч с Гренадой, 25 марта сыграет товарищескую встречу с Замбией, 6 июня проведёт домашнюю игру с Нигерией, а 10 июня в гостях встретится с национальной командой Беларуси.