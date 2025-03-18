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Александр Хаджи назвал отличия нынешнего «Спартака» от чемпионского сезона-2016/2017

Александр Хаджи назвал отличия нынешнего «Спартака» от чемпионского сезона-2016/2017
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Бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи назвал отличия нынешней команды красно-белых от той, что выиграла чемпионский титул в сезоне-2016/2017.

«Я говорил, что «Спартак» будет обязательно бороться за золото. Если вспоминать, в 2017 году «Спартаку» везло. Лидеры проигрывали, теряли очки, а сейчас не могу сказать, что «Спартаку» повезло с «Зенитом» — победили на классе. Если память не изменяет, в 2017 году за пять туров было критическое положение, неизвестно, попадут ли в тройку. Сейчас главное — удержать настрой, тогда «Спартаку» никто не страшен — ни «Манчестер Юнайтед», ни «Реал» с «Барселоной», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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