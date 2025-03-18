Зорин: с Джикией начинали играть на одних полях в Балашихе

Футболист «Спартака» Даниил Зорин, на правах аренды выступающий за «Ахмат», ответил на вопрос, где любит проводить отпуск. Также он отметил интересный факт, что начинал играть в футбол на одних полях с экс-капитаном красно-белых Георгием Джикией.

— Где любишь проводить каникулы?

— Когда как. В основном в Балашихе, так как я оттуда. Зимой хочется куда-то слетать, чтобы солнышко увидеть, покупаться. Бывает, в деревню к бабушке приезжаю в Орехово-Зуево.

— Джикия бы одобрил отпуск в Балашихе.

— Да, ха-ха. Когда только попал в основу «Спартака», мы говорили с ним — начинали играть на одних полях в Балашихе, — сказал Зорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.