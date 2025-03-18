Экс-игрок «Динамо» Кульчий: тренерский штаб ищет, кем заменить Тюкавина

Бывший футболист московского «Динамо» Александр Кульчий высказался об игре бело-голубых после возобновления сезона Российской Премьер-Лиги.

«Неоднозначное впечатление от игры «Динамо» после перерыва. В каких-то играх не должны были брать очки. Например, с «Ростовом», но удалось сыграть вничью. А вот с «Локомотивом» здорово сыграли, однако в итоге поражение. Создавали моменты, но реализация подвела. Недобрало «Динамо» очки.

Понадобится какое-то время, чтобы перестроить игру без Тюкавина. Тренерский штаб ищет решения, кем его заменить. В последней игре были без нападающего, но создали массу моментов», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.