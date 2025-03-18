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Роман Шаронов: матчи с Гренадой и Замбией Карпин рассматривает как проверку для игроков

Роман Шаронов: матчи с Гренадой и Замбией Карпин рассматривает как проверку для игроков
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Бывший игрок и тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов высказался в преддверии товарищеских встреч сборной России по футболу с национальными командами Гренады и Замбии.

«Думаю, эти матчи Валерий Георгиевич рассматривает в первую очередь с точки зрения проверки игроков для того, чтобы в будущем выстраивать игру. Для него очень важно, как команда играет, исходя из его принципов и видения игры. Поэтому сейчас самое лучшее время, чтобы просматривать игроков. Понятно, что мы хотим лучших соперников. Но я говорю про то, что сейчас это главная задача», — заявил Шаронов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, с февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА. 19 марта сборная России проведёт матч с Гренадой, 25 марта сыграет товарищескую встречу с Замбией, 6 июня проведёт домашнюю игру с Нигерией, а 10 июня в гостях встретится с национальной командой Беларуси.

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