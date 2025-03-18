«Барселона» сообщила, что Касадо рискует пропустить два месяца из-за травмы

«Барселона» на официальном сайте проинформировала, что полузащитник команды Марк Касадо может пропустить около двух месяцев из-за травмы коленного сустава.

«Утром были проведены дополнительные медицинские тесты для оценки физического состояния футболиста «Барселоны» Марка Касадо, которые подтвердили наличие у него частичного разрыва наружной боковой связки правого коленного сустава. Он будет проходить консервативное лечение, а это значит, что Касадо, вероятно, пропустит два месяца», — говорится в заявлении сине-гранатовых.

Касадо получил травму после столкновения с Антуаном Гризманном на 67-й минуте матча 28-го тура испанской Примеры с мадридским «Атлетико» (2:4), в результате чего был заменён.

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