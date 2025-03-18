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«Барселона» сообщила, что Касадо рискует пропустить два месяца из-за травмы

«Барселона» сообщила, что Касадо рискует пропустить два месяца из-за травмы
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«Барселона» на официальном сайте проинформировала, что полузащитник команды Марк Касадо может пропустить около двух месяцев из-за травмы коленного сустава.

«Утром были проведены дополнительные медицинские тесты для оценки физического состояния футболиста «Барселоны» Марка Касадо, которые подтвердили наличие у него частичного разрыва наружной боковой связки правого коленного сустава. Он будет проходить консервативное лечение, а это значит, что Касадо, вероятно, пропустит два месяца», — говорится в заявлении сине-гранатовых.

Касадо получил травму после столкновения с Антуаном Гризманном на 67-й минуте матча 28-го тура испанской Примеры с мадридским «Атлетико» (2:4), в результате чего был заменён.

Испания — Примера . 28-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона
1:0 Альварес – 45'     2:0 Сёрлот – 70'     2:1 Левандовски – 72'     2:2 Ф. Торрес – 78'     2:3 Ямаль – 90+2'     2:4 Ф. Торрес – 90+8'    
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