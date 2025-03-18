Экс-форвард «Страсбурга», «ПСЖ» и «Атлетико» Гамейро завершил карьеру в 37 лет

37-летний французский нападающий Кевин Гамейро, известный по выступлениям за «Страсбург», «ПСЖ», «Севилью», мадридский «Атлетико» и «Валенсию», объявил о завершении карьеры.

«От «Страсбурга» до «Валенсии» и «Лорьяна», «ПСЖ», «Севильи» и «Атлетико» каждое мгновение, проведённое на поле, останется в моей памяти и особенно в моём сердце. Но пришло время с гордостью и ноткой ностальгии закрыть эту прекрасную главу моей жизни. Страница переворачивается, однако любовь к футболу останется навсегда», – написал Гамейро на своей станице в социальной сети.

Гамейро является чемпионом Франции в составе «ПСЖ», четырёхкратным победителем Лиги Европы (трижды с «Севильей» и один раз — с «Атлетико»). За сборную Франции он провёл 13 матчей и отметился тремя голами. Последним клубом Гамейро стал «Страсбург», воспитанником которого игрок является. Футболист покинул клуб летом 2024 года.