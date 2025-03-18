Мбаппе ответил, был ли у него конфликт с Дешамом, из-за которого он не приезжал в сборную

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ответил на вопрос, был ли у него конфликт с главным тренером «трёхцветных» Дидье Дешамом. Напомним, футболист «сливочных» пропустил два сбора национальной команды в октябре и ноябре.

– Нет! Если бы случился конфликт, то я никогда не стал бы отвечать на его звонки. Все, кто знакомы со мной, знают, что если я с кем-то ссорюсь, то не поддерживаю связь. Я не могу лукавить. Это не значит, что никогда не бывает разногласий. Они могут быть, даже если я этого не хочу. Я всегда уважал и признавал тренера. Он является моим единственным тренером в сборной Франции, он впервые вызвал меня сюда. Мы вместе добивались успехов, поэтому наши взаимоотношения не могут оказаться в мусорном ведре из-за двух или трёх противоречий, не являющихся серьёзными.

– Какие у вас с Дешамом были противоречия?

– Люди не должны знать о них. На любой работе могут быть разногласия с коллегами, но это не значит, что ты их не уважаешь, — сказал Мбаппе в интервью Le Parisien.

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