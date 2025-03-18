Серхио Рамос стал самым удаляемым футболистом в истории
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Испанский защитник «Монтеррея» Серхио Рамос в матче 12-го тура чемпионата Мексики с «Пумас» получил 30-ю красную карточку в профессиональной карьере и стал самым удаляемым футболистом в истории с учётом игр в первых и вторых дивизионах мира, кубках и национальных команд.
Мексика — Лига МХ . Клаусура. 12-й тур
17 марта 2025, понедельник. 03:00 МСК
УНАМ Пумас
Мехико
Окончен
1 : 3
Монтеррей
Монтеррей
0:1 Каналес – 49' 0:2 Fimbres – 54' 0:3 Бертераме – 71' 1:3 Мартинес – 90'
Удаления: нет / Рамос – 90+3'
Предыдущим рекордсменом был панамец Фелипе Балой, который заработал за свою карьеру 29 красных карточек.
Ранее Рамос 26 раз удалялся в статусе футболиста мадридского «Реала», дважды – будучи игроком «ПСЖ» и один раз – в составе «Севильи». При этом испанец ни разу не получал красную карточку в матчах сборной Испании, на счету футболиста 180 игр за национальную команду.
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