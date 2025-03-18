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«Манчестер Юнайтед» может продать шесть футболистов летом — Плеттенберг

«Манчестер Юнайтед» может продать шесть футболистов летом — Плеттенберг
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В «Манчестер Юнайтед» рассчитывают, что грядущим летом у клуба появится возможность для инвестирования в трансферы высококлассных футболистов. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «красные дьяволы» считают, что бюджет клуба можно будет пополнить за счёт потенциальных продаж защитника Виктора Линделёфа, полузащитников Каземиро, Кристиана Эриксена и Кобби Майну.

Также допускается вариант с трансфером нападающих Маркуса Рашфорда и Антони, что поможет «Манчестер Юнайтед» получить дополнительный доход. На текущий момент Рашфорд находится в аренде в «Астон Вилле», а Антони — в «Бетисе».

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