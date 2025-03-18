Даниил Зорин выделил сильные качества полузащитника «Спартака» Барко

Футболист «Спартака» Даниил Зорин, на правах аренды выступающий за «Ахмат», поделился мнением об игре полузащитника московского клуба Эсекьеля Барко в текущем сезоне и назвал его сильные качества.

«С первых дней были видны качества Барко — здорово обыгрывает, разгоняет атаки. Он невысокий, низкий центр тяжести помогает резко менять направление. Классно работает корпусом», — сказал Зорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

25-летний Барко выступает за «Спартак» с лета 2024 года. В 26 встречах за команду на его счету 10 голов и шесть результативных передач. Контракт между сторонами подписан до конца сезона-2026/2027.