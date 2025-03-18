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«Локомотив» ввёл новую традицию для воспитанников Академии

«Локомотив» ввёл новую традицию для воспитанников Академии
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В новом сезоне Юношеской футбольной лиги Департамент развития молодёжного футбола ФК «Локомотив» ввёл новую традицию для своих команд. Лучшему игроку каждого победного матча будет вручаться настоящая фуражка главного машиниста поезда РЖД. Это будет переходящий трофей на протяжении всего сезона.

«Мы в Академии «Локо» подчёркиваем связь с железнодорожными традициями и прививаем ребятам с юных лет уважение к важной части истории клуба. Воспитанники Академии, молодёжная команда и основной состав — единая железнодорожная семья! Преемственность поколений — одна из основных задач в развитии молодых футболистов всей системы ФК «Локомотив», — приводит слова заместителя генерального директора по развитию молодёжного футбола ФК «Локомотив» Бориса Борисовича Ротенберга пресс-служба железнодорожников.

Фото: Пресс-служба Академии ФК «Локомотив»

Во 2-м туре ЮФЛ лучшими футболистами «Локомотива» стали Иван Сараев («Локо»-2008) и Максим Козлов («Локо»-2009).

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