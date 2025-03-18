Смолов рассказал, что работал с психологом после незабитого пенальти в матче с Хорватией

Бывший нападающий московского «Динамо», «Фейеноорда», «Сельты» и «Анжи» и сборной России, а ныне футболист «Краснодара» Фёдор Смолов рассказал, что работал с психологом после того, как не реализовал пенальти в послематчевой серии в 1/4 финала ЧМ-2018 с национальной командой Хорватии (2:2, 3:4).

«Самое-самое сложное было позже, когда я уже пошёл к терапевту и начал это всё прорабатывать. Когда я осознал, что потерял уверенность в себе именно на поле, могу ли я обыграть, так ли я хорош. Даже свои какие-то сильные качества, именно футбольные, я начал сомневаться, что они у меня в принципе есть, и бояться их делать. И вот эту уверенность вернуть было очень сложно.

Всё равно первый показатель нападающего — это голы, результативность. И ещё вот на этом фоне переживаешь. Как-то всё сноуболилось. Горжусь собой, что как будто к людям ещё лучше стал относиться, добрее. Просто вначале был озлоблен на весь мир: «И как бы какого хрена я вам сделал? Почему вы позволяете себе такое писать? Каждому из вас такое же желаю, вот эту ненависть прожить».

Потом, по мере того как над этой ситуацией работал, проживал её, отпускал, наоборот, начал понимать, что, ну, действительно, люди, наверное, выплёскивают вот на других людей такую желчь и такую ненависть. А там прям ты иногда читаешь тексты и чувствуешь искренность, она там есть или там у кого-то ставка не зашла, и тебе оно вот так вот прилетело. Выплёскивают, ну не от хорошей счастливой жизни, скорее всего, у них не всё так хорошо. И поэтому, не знаю, жалеть… Но как-то более снисходительно, как-то понимающе в целом начал относиться. И как-то понял, что раз уж такой медиакапитал, в том числе и за счёт этого пенальти появился, ну, стараться как-то, не знаю, делать жизнь людей хоть как-то лучше, не знаю, транслировать что-то важное, ценное. И даже если какой-то 1 или 2% услышавших что-то, до них дойдёт, они что-то попробуют и станут лучше, не знаю, начнут что-то изучать, развиваться или там, не знаю, общаться, какие-то усилия над собой начнут предпринимать, мне кажется, это будет круто. Может быть, моя миссия в этом, как бы за счёт этого пенальти», — сказал Смолов в выпуске YouTube-канала Александра Соколовского.