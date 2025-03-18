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Тарханов: Дзюба побьёт ещё один рекорд Кержакова

Тарханов: Дзюба побьёт ещё один рекорд Кержакова
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Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча национальной команды России со сборной Гренады и выразил мнение, что форвард Артём Дзюба сможет побить ещё один рекорд Александра Кержакова.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная России должна много комбинировать, чтобы как можно больше забивать такому сопернику, как Гренада. Мне кажется, что Дзюба побьёт ещё один рекорд Кержакова, если ему дадут возможность забить. Если он выйдет, то точно забьёт несколько мячей», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Дзюба был вызван в состав национальной команды впервые с 2021 года. На текущий момент на счету нападающего 30 голов за сборную России. Один забитый мяч отделяет Дзюбу от звания лучшего бомбардира в истории сборной, который на данный момент принадлежит Александру Кержакову.

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