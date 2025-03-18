Смолов рассказал, как Галицкий отказался продавать его из-за конфликта с владельцем клуба

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов рассказал о ситуации, когда президент и владелец «быков» Сергей Галицкий отказался продавать футболиста в другой российский клуб из-за конфликта с его руководителем.

— Галицкий — большой и жёсткий бизнесмен. Как это чувствовалось?

— У меня было так. Пришло предложение на очень большую сумму за мой трансфер. Предлагала команда, с владельцем которой у Галицкого личная перипетия. Он меня вызывает и говорит: «Суперпредложение, как бизнесмен я должен продать, но, у меня конфликт, поэтому, извини, ничего личного. Туда не продам».

Отвечаю: «Ну как, а может?», на что Галицкий говорит: «Не-не. Это моё слово, я так вижу. Никаких доводов и контраргументов ты не сможешь привести».

— Это была российская команда?

— Да, — сказал Смолов в выпуске YouTube-канала Александра Соколовского.

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