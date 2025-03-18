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Почеттино рассказал о давлении на сборную США перед домашним чемпионатом мира

Почеттино рассказал о давлении на сборную США перед домашним чемпионатом мира
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Главный тренер сборной США по футболу Маурисио Почеттино заявил, что давление на команду растёт в преддверии домашнего чемпионата мира 2026 года.

«Я слышал разговор между нашим президентом Дональдом Трампом и [президентом ФИФА] Джанни Инфантино. Трамп спросил: «Можем ли мы выиграть чемпионат мира?» И Джанни ответил: «Да». Я был разочарован этим ответом. Он должен был сказать: «Вам нужно спросить своего великого тренера, Почеттино. Потому что он точно может дать более объективную оценку».

Кстати, я думаю, что давление точно будет, потому что мы хозяева. И потом, это страна, менталитет которой нацелен на победу. Знаете, в спорте, во всём, чем занимаются американцы, они хотят побеждать. Это культура. Это у них в крови. Конечно, это будет давление. Но желанное. Это значит, что мы будем чувствовать адреналин, который нам нужен», — приводит слова Почеттино The Telegraph.

Напомним, чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. Основная часть матчей состоится в США, где пройдут 60 из 80 игр, включая все стадии с 1/4 финала и далее. В Канаде и Мексике будут проведены по 10 встреч.

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