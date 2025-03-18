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Зорин: хотел бы попробовать себя в Европе, но сначала надо заиграть в России

Зорин: хотел бы попробовать себя в Европе, но сначала надо заиграть в России
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Футболист московского «Спартака» Даниил Зорин, на правах аренды выступающий за грозненский «Ахмат», рассказал, что в будущем хотел бы попробовать свои силы в европейском футболе.

— Твой отец играл в Латвии, а ты хотел бы попробовать себя где-то в Европе?
— Конечно! Думаю, каждый хочет попробовать себя в сильнейшем чемпионате, но для начала надо заиграть в России, а потом уже думать о больших целях, — сказал Зорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В составе взрослой команды «Спартака» Зорин принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

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