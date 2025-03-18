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Мбаппе назвал имя идеального тренера для сборной Франции после ухода Дешама

Мбаппе назвал имя идеального тренера для сборной Франции после ухода Дешама
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе ответил, какого тренера он видит в качестве преемника для Дидье Дешама, который покинет «трёхцветных» после чемпионата мира 2026 года.

– Есть много спекуляций вокруг нового преемника Дешама. Есть ли у вас какие-либо предпочтения?
– Не знаю. Понимаю, на кого вы намекаете, но не буду говорить о нём, поскольку это не моя задача. Есть президент федерации, который принимает решения. Все говорят о Зидане. Мы [футболисты] не собираемся делать вид, что живём в пещере и не знаем, что происходит вокруг. Однако не наше дело говорить об этом.

– Всё же, есть ли у вас представление об идеальном преемнике [для Дешама]?
– Зинедин Зидан! Но, как я сказал ранее, решать будет Филипп Диалло [президент Федерации футбола Франции], именно ему принадлежит эта задача. Посмотрим, на каких критериях он будет основываться и какое решение примет, — сказал Мбаппе в интервью Le Parisien.

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