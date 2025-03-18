Экс-биатлонист Тихонов объяснил, почему не видит Дзюбу капитаном сборной России

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением, почему он не видит нападающего Артёма Дзюбу в качестве капитана сборной России по футболу.

«Я давно говорю, что не дружу с российским футболом и не воспринимаю его как футбол высокого уровня. Дзюба побил рекорд по забитым голам, но в нашем футболе это неудивительно, потому что уровень очень низкий. Об этом говорят и сами профессионалы. По телевидению показывали поведение Дзюбы, как он онанизмом занимался, а теперь его хотят сделать капитаном сборной. Я не вижу его капитаном», — приводит слова Тихонова «РИА Новости Спорт».

Ранее телеграм-канал Sport Baza сообщил, что Дзюба станет капитаном российской национальной команды в товарищеском матче с Гренадой, который состоится в среду, 19 марта. Эта игра пройдёт в Москве. 25 марта подопечные Валерия Карпина встретятся с Замбией.

Последний раз Дзюба вызывался в сборную России на Евро-2020, который состоялся летом 2021 года. Всего в составе национальной команды 36-летний футболист провёл 55 встреч во всех турнирах, где он отметился 30 голами и 15 результативными передачами.

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