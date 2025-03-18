Фёдор Смолов рассказал, как ему помог с арендой в «Фейеноорд» агент Герман Ткаченко

Бывший нападающий московского «Динамо», «Сельты» и «Анжи» и сборной России, а ныне футболист «Краснодара» Фёдор Смолов поделился историей, как футбольный агент Герман Ткаченко помогал ему во время аренды в «Фейеноорд» в 2010 году.

«История про Германа Ткаченко из 2010 года. Аренда в «Фейеноорд», а в Нидерландах такие правила, что если ты не резидент и определённого возраста, то не можешь получать меньше определённой суммы. Условно, $ 300 тыс. И вот когда я туда перешёл, клуб мне мог платить, например, $ 180 тыс., а оставшиеся $ 120 тыс. доплачивал Герман.

Он верил в меня во время развития карьеры. Это большой показатель веры. Потом я всячески отплачивал ему своими переходами», — сказал Смолов в выпуске YouTube-канала Александра Соколовского.