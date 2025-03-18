Клубы РПЛ хотят получать до 10 млрд рублей в год по контракту с букмекером — источник

Рабочая группа Российской Премьер-Лиги (РПЛ), занимающаяся изучением и оценкой спонсорского рынка, считает, что лига с сезона-2026/2027 должна получать до 10 млрд рублей в год по новому контракту с беттинговым партнёром. Об этом «РБК Спорт» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

Согласно обоим источникам, группа, возглавляемая генеральным директором московского «Динамо» Павлом Пивоваровым, а также менеджерами других футбольных клубов, провела оценку рынка, которая показала, что лига может выручить за новый контракт от 6 до 10 млрд рублей в год. Подчёркивается, что сумма в 6 млрд рублей является минимальной, по расчётам РПЛ.

Источники обосновывают указанную сумму несколькими факторами, на основании которых ряд клубов видит возможности реализовать следующий цикл в четыре сезона на сумму до 40 млрд рублей. Однако представители некоторых клубов заявили, что продукт можно раздробить и реализовать на нескольких букмекеров, чтобы добиться максимального результата. Например, центральный матч тура можно вывести в отдельный пакет.

После 21 тура нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 46 очков. На второй строчке располагается «Спартак», заработавший 43 очка. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 43 очка.

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