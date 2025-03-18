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У «Осасуны» запланировано два матча Ла Лиги за 24 часа

У «Осасуны» запланировано два матча Ла Лиги за 24 часа
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У футбольного клуба «Осасуна» на данный момент запланировано два матча в испанской Ла Лиге с разницей в 24 часа с каталонской «Барселоной» (27 марта) и с «Атлетиком» из Бильбао (28 марта). Обе встречи должны начаться в 23:00 мск.

Испания — Примера . 27-й тур
27 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Осасуна
Памплона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Испания — Примера . 29-й тур
28 марта 2025, пятница. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Осасуна
Памплона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, игра с «Барселоной» в рамках 27-го тура испанской Примеры изначально должна была состояться 8 марта, но была отложена из-за неожиданной смерти врача первой команды «Барселоны» Карлеса Миньярро Гарсии.

Ранее сообщалось, что отложенный матч между командами может состояться 26 апреля или 21 мая.

После 27 игр Ла Лиги «Осасуна» заработала 33 очка и располагается на 14-й строчке. «Барселона» набрала 60 очков и занимает первое место. У «Атлетика» 52 очка после 28 игр, команда находится на четвёртом месте.

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