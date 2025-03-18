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Александр Алаев: вызывает тревогу ситуация с прохождением «Химками» лицензирования

Александр Алаев: вызывает тревогу ситуация с прохождением «Химками» лицензирования
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поделился мнением о ситуации в подмосковных «Химках». Напомним, ранее появлялась информация о задержке зарплат в клубе, однако позже стало известно, что задолженности по заработной плате перед игроками были частично погашены.

— Как реагируете на ситуацию в «Химках»? Клуб не платит футболистам деньги, есть долги, есть проблемы с посещаемостью. Не вызывает ли тревогу ситуация с прохождением клубом лицензирования?
— Вызывает. Более того, мы на связи с руководством клуба. Будем помогать с лицензированием, но решить за клуб проблемы с долгами мы не можем. И мне бы не хотелось, чтобы состав РПЛ в следующем сезоне или в любое другое время определялся ничем иным, кроме спортивного результата. Что касается посещаемости, она расстраивает, —приводит слова Алаева «РБ Спорт».

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