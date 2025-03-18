Дзюба опубликовал фото в форме сборной России и со своим фирменным жестом

Нападающий сборной России Артёма Дзюба в своём телеграм-канале опубликовал собственную фотографию в форме российской национальной команды.

Фото: Пресс-служба РФС

Также на фотографии 36-летний футболист делает свой фирменный жест в виде воинского приветствия, который Дзюба начал использовать во время чемпионата мира 2018 года.

В четверг, 13 марта, нападающий «Акрона» получил вызов в сборную России на товарищеские матчи с Гренадой (19 марта) и Замбией (25 марта). Последний раз Дзюба вызывался в сборную России на Евро-2020, который состоялся летом 2021 года. Всего в составе национальной команды 36-летний футболист провёл 55 встреч во всех турнирах, где он отметился 30 голами и 15 результативными передачами.

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