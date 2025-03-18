Стало известно о наказании для фанатов, арестованных на матче «Спартака» и «Зенита» в РПЛ

Тушинский суд Москвы запретил двум фанатам, арестованным на 15 суток за зажжённые файеры на матче 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1), посещать спортивные мероприятия сроком на три года. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

«Суд назначил каждому административное наказание в виде административного ареста — сроком на 15 суток, с наложением административного запрета на посещение мест официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок три года», — подчеркнули в инстанции.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 43 очка и на текущий момент занимает второе место. «Зенит» после аналогичного количества матчей РПЛ также заработал 43 очка, но располагается на третьей строчке. В следующем туре красно-белые встретятся с «Ахматом» (30 марта), а сине-бело-голубые — с «Рубином» (30 марта).

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