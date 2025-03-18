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Александр Кержаков исполнит символический удар перед матчем сборной России с Гренадой

Александр Кержаков исполнит символический удар перед матчем сборной России с Гренадой
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что лучший нападающий в истории сборной России по голам Александр Кержаков нанесёт первый удар по мячу в матче Россия — Гренада. Встреча состоится в среду, 19 марта, начало запланировано на 20:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
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П1
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П2

«Мы также пригласили и будем очень рады видеть на завтрашней встрече Александра Кержакова. Он, как и Артём Дзюба, является рекордсменом национальной команды, частью её большой истории. Поэтому по нашей задумке пас Кержакова на Дзюбу в качестве первого удара по мячу на матче станет символом уважения и преемственности двух легенд сборной России», — приводит слова Митрофанова пресс-служба национальной команды в телеграм-канале.

Напомним, Дзюба был вызван в состав национальной команды впервые с 2021 года. На текущий момент на счету нападающего 30 голов за сборную России. Один забитый мяч отделяет Дзюбу от звания лучшего бомбардира в истории сборной, который на данный момент он делит с Александром Кержаковым (30).

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