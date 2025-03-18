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Ямаль: «Барселона» — фаворит в борьбе за победу в Лиге чемпионов после вылета «Ливерпуля»

Ямаль: «Барселона» — фаворит в борьбе за победу в Лиге чемпионов после вылета «Ливерпуля»
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Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль считает, что сине-гранатовые являются фаворитами в борьбе за победу в Лиге чемпионов после того, как этот турнир покинул «Ливерпуль».

«Мы [«Барселона»] являемся фаворитами на победу в Лиге чемпионов после того, как «Ливерпуль» выбыл из соревнования. Мы не боимся ни одной команды и являемся семьёй. «Барселона» уже не та команда, что была год назад в играх с «ПСЖ», — приводит слова Ямаля Sport.es.

«Ливерпуль» покинул Лигу чемпионов на стадии 1/8 финала турнира. Мерсисайдцы встречались с «ПСЖ». По итогам двух матчей команды сыграли со счётом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказался французский гранд (4:1).

Сетка плей-офф Лиги чемпионов
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