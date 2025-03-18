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Карпин подтвердил, что Дзюба будет капитаном сборной России в матче с Гренадой

Карпин подтвердил, что Дзюба будет капитаном сборной России в матче с Гренадой
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции подтвердил, что нападающий Артём Дзюба выйдет на товарищеский матч с Гренадой в качестве капитана российской национальной команды. Эта игра состоится в среду, 19 марта.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
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П1
X
П2

В четверг, 13 марта, нападающий «Акрона» получил вызов в сборную России на товарищеские матчи с Гренадой и Замбией (25 марта). Последний раз Дзюба вызывался в сборную России на Евро-2020, который состоялся летом 2021 года. Всего в составе национальной команды 36-летний футболист провёл 55 встреч во всех турнирах, где он отметился 30 голами и 15 результативными передачами.

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