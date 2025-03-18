Артём Дзюба обратился к болельщикам сборной России перед матчем с Гренадой

Нападающий сборной России Артёма Дзюба в своём телеграм-канале опубликовал видеообращение к болельщикам национальной команды с призывом поддержать сборную на стадионе в товарищеском матче с Гренадой. Встреча пройдёт 19 марта на стадионе «ВТБ арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Дорогие болельщики. Завтра игра у нас на «ВТБ арене» в 20:00, в 19:00 будет крутое шоу. Приходите обязательно, поддержите сборную. Я давно не был в сборной, вы очень многие говорили добрые слова и хотели увидеть меня здесь. Есть огромная возможность нам всем вместе увидеться на стадионе. Приходите, пожалуйста, обязательно поддержите первый матч нашей сборной в этом году. Всех жду на трибунах, всех жду у экранов телевизоров. Ребята, болеем за сборную России», — сказал Дзюба в своём видеообращении.